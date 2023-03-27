日韓議連会長に菅前首相 早期の訪韓調整
2023年03月27日18時18分
超党派の日韓議員連盟は２７日、衆院議員会館で総会を開き、新会長に自民党の菅義偉前首相を充てる人事を正式に決めた。会長交代を受け、同議連メンバーは早期の訪韓を模索する方針だ。
菅氏はあいさつで、「日韓関係を大いに飛躍させるべく、議員連盟の役割を果たしていきたい」と語った。
日韓議連会長に菅前首相 早期の訪韓調整
2023年03月27日18時18分
超党派の日韓議員連盟は２７日、衆院議員会館で総会を開き、新会長に自民党の菅義偉前首相を充てる人事を正式に決めた。会長交代を受け、同議連メンバーは早期の訪韓を模索する方針だ。
菅氏はあいさつで、「日韓関係を大いに飛躍させるべく、議員連盟の役割を果たしていきたい」と語った。
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