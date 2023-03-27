豊田合成、ブラジルの工場増強 １４億円投資、エアバッグなど生産拡大
2023年03月27日17時50分
豊田合成は２７日、自動車の内外装部品などを手掛けるブラジルの子会社「ＧＤＢＲインダストリアコメルシオ」（サンパウロ州）の生産能力を増強すると発表した。工場の建屋を拡張し、エアバッグやハンドル関連の生産装置を導入。２０２４年１２月の稼働を目指す。投資額は５６００万レアル（約１４億円）。
豊田合成、ブラジルの工場増強 １４億円投資、エアバッグなど生…
2023年03月27日17時50分
豊田合成は２７日、自動車の内外装部品などを手掛けるブラジルの子会社「ＧＤＢＲインダストリアコメルシオ」（サンパウロ州）の生産能力を増強すると発表した。工場の建屋を拡張し、エアバッグやハンドル関連の生産装置を導入。２０２４年１２月の稼働を目指す。投資額は５６００万レアル（約１４億円）。
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