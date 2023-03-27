円、１３１円近辺 ロンドン外為
2023年03月27日17時22分
【ロンドン時事】週明け２７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルの買い戻しが優勢となり、１ドル＝１３１円近辺に下落した。午前９時現在は１３０円９０銭～１３１円００銭と、前週末午後４時比３０銭の円安・ドル高。
円、１３１円近辺 ロンドン外為
2023年03月27日17時22分
【ロンドン時事】週明け２７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルの買い戻しが優勢となり、１ドル＝１３１円近辺に下落した。午前９時現在は１３０円９０銭～１３１円００銭と、前週末午後４時比３０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル