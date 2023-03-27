国内感染、新たに２７７５人 前週比１５８人増―新型コロナ
2023年03月27日19時11分
国内では２７日、新たに２７７５人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の月曜日と比べ１５８人増加した。新たな死者は２６人。重症者は６３人で前日から４人増えた。
東京都は新たに３５５人の感染を確認。前週月曜日と比べ８５人増加した。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日比１人増の２人だった。
国内感染、新たに２７７５人 前週比１５８人増―新型コロナ
2023年03月27日19時11分
国内では２７日、新たに２７７５人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の月曜日と比べ１５８人増加した。新たな死者は２６人。重症者は６３人で前日から４人増えた。
東京都は新たに３５５人の感染を確認。前週月曜日と比べ８５人増加した。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日比１人増の２人だった。
こんな記事も
社会用語
社会
東名阪道で５台事故 ３人死亡、１人重体―三重(03/27 20:51)
棚よじ登り、窓の鍵開けたか ２歳双子転落死―愛知県警(03/27 20:51)
文化庁、試される地方創生 省庁移転への関心低下も(03/27 20:31)
給食費無償化、住宅支援を明記 自民、少子化対策で提言―財源踏み込まず(03/27 20:12)
国内感染、新たに２７７５人 前週比１５８人増―新型コロナ(03/27 19:11)
指示役か、中国人の男逮捕 墨田区の強盗致傷事件―警視庁(03/27 19:08)
拘束邦人「反スパイ法違反」 具体的容疑の説明避ける―中国(03/27 18:55)
災害時、試乗車から電気供給 警視庁とトヨタ販売会社が協定(03/27 18:25)
国産量子コンピューターが稼働 「分野の活性化に期待」―理研など(03/27 17:31)
旧統一教会に５回目質問権 ２０３項目、来月２５日期限(03/27 17:24)
米軍訓練場に立ち入り調査 民家で銃弾発見―沖縄県警(03/27 17:19)
１１０番映像通報、本運用へ ４月から、検挙や保護で実績―警察庁(03/27 16:18)
太陽光投資会社代表を起訴 ４億円超横領―東京地検(03/27 15:30)
文化庁、京都で業務開始 中央省庁初の移転(03/27 15:15)
高３いじめ自殺で和解 最後の４人目、訴訟終結―熊本地裁(03/27 14:28)
追加賠償、来月１０日から受け付け 原発事故、個別事情にも対応―東電(03/27 14:10)
中古車売却トラブルに注意 強引な契約、相談増加―国民生活センター(03/27 13:29)
国内感染、週４万７６００人 前週比２９００人減―新型コロナ(03/27 10:36)
大粒イチゴ限定を販売 新潟県新発田市〔地域〕(03/27 10:17)
岩手、宮城で震度４(03/27 00:27)
育児期のテレワーク促進へ 少子化対策、企業に努力義務案―厚労省(03/26 23:55)
那須雪崩事故６年で追悼式 犠牲８人の名刻む―栃木(03/26 20:32)
自衛隊大規模接種の任務完了式 コロナワクチン２４８万回接種―約２年開設、役割終える・防衛省(03/26 20:31)
仙台で最も早い桜開花 福岡などは満開―気象庁(03/26 19:38)
国内感染、新たに６１６７人 前週比２６０人増―新型コロナ(03/26 19:00)
資産売却へ手続き着手 三菱重工相手の原告―元徴用工訴訟(03/26 18:37)
卵代替品に脚光 魚や植物が原料、販売好調(03/26 07:01)
ホームレス動画、ＳＮＳで拡散 無断撮影、からかう内容も―支援者「エスカレート懸念」(03/26 07:00)
死亡男児は２歳の双子 ７階窓から転落か―愛知県警(03/26 00:10)
４月から公務員定年引き上げ 国・地方、人手不足に対応(03/25 23:09)