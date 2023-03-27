国内では２７日、新たに２７７５人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の月曜日と比べ１５８人増加した。新たな死者は２６人。重症者は６３人で前日から４人増えた。



【詳報】新型コロナウイルス 国内の状況

東京都は新たに３５５人の感染を確認。前週月曜日と比べ８５人増加した。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日比１人増の２人だった。