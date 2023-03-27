選抜高校野球３回戦・高知―専大松戸
2023年03月27日14時40分
高知（高知）
２０１ ０００ ０１０｜４
０４０ ０００ ０２×｜６
専大松戸（千葉）
（知）西村真、平、辻井、谷口―高木
（専）平野―吉田
▽本塁打 広川１号(2)（西村真）
選抜高校野球３回戦・高知―専大松戸
2023年03月27日14時40分
高知（高知）
２０１ ０００ ０１０｜４
０４０ ０００ ０２×｜６
専大松戸（千葉）
（知）西村真、平、辻井、谷口―高木
（専）平野―吉田
▽本塁打 広川１号(2)（西村真）
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