２３年度予算案、２８日の採決提案 自民
2023年03月27日12時45分
自民党は２７日、２０２３年度予算案について、２８日の参院本会議で採決することを提案した。
２３年度予算案、２８日の採決提案 自民
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