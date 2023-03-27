名古屋市中区のマンション一室から２歳の双子の兄弟が転落死したとみられる事案で、窓の近くに高さ約８０センチの家具が置かれていたことが２７日、愛知県警中署への取材で分かった。同署は２人が家具によじ登り、自ら窓の鍵を開けて転落した可能性が高いとみて調べている。