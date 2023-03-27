選抜高校野球３回戦・光―山梨学院
2023年03月27日12時08分
光（山口）
０１０ ０００ ０００｜１
０１０ ０２２ ２０×｜７
山梨学院（山梨）
（光）升田、松中―福原
（山）林、中田―佐仲
選抜高校野球３回戦・光―山梨学院
2023年03月27日12時08分
光（山口）
０１０ ０００ ０００｜１
０１０ ０２２ ２０×｜７
山梨学院（山梨）
（光）升田、松中―福原
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