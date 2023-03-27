８５円高の２万７４７１円１７銭 ２７日午前の平均株価
2023年03月27日11時41分
２７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４７１円１７銭と前週末終値比８５円９２銭高で終わった。出来高は概算で４億７６００万株。
８５円高の２万７４７１円１７銭 ２７日午前の平均株価
2023年03月27日11時41分
２７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４７１円１７銭と前週末終値比８５円９２銭高で終わった。出来高は概算で４億７６００万株。
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