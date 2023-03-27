男子ゴルフの最新世界ランキングが２６日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて２１位だった。比嘉一貴は８１位、金谷拓実は１３２位、星野陸也は１３５位。

１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）