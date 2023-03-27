午前８時現在、公邸。朝の来客なし。

午前９時９分、公邸発。

午前９時１６分、東京・霞が関の中央合同庁舎７号館着。文化庁の職員に訓示。

午前９時２５分、同所発。同３０分、国会着。同３１分、院内大臣室へ。

午前９時５３分、同室を出て、同５５分、参院議長応接室へ。同５７分、同室を出て、参院本会議場へ。同１０時１分、参院本会議開会。