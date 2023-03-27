日本海に弾道ミサイル発射 ２発か、既に落下―北朝鮮
2023年03月27日08時21分
【ソウル時事】韓国軍によると、北朝鮮が２７日、弾道ミサイルを日本海に発射した。日本の防衛省も２度にわたり、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと明らかにした。同省によれば、いずれも既に落下したとみられる。
日本海に弾道ミサイル発射 ２発か、既に落下―北朝鮮
2023年03月27日08時21分
【ソウル時事】韓国軍によると、北朝鮮が２７日、弾道ミサイルを日本海に発射した。日本の防衛省も２度にわたり、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと明らかにした。同省によれば、いずれも既に落下したとみられる。
関連記事
こんな記事も
政治用語
政治
日本海に弾道ミサイル発射 ２発か、既に落下―北朝鮮(03/27 08:21)
パスポート更新の電子申請開始 改正旅券法、２７日施行(03/27 00:08)
首相動静（３月２６日）(03/26 22:35)
西側は枢軸国 ＮＡＴＯアジア連携「日独伊と同じ」―プーチン氏(03/26 19:52)
岸田首相「京都中心に新たな振興」 文化庁移転で式典(03/26 18:07)
６政令市長選に２１人立候補 札幌は五輪招致で論戦―統一選(03/26 17:57)
「実り多き訪問に感謝」 岸田首相に言及―ウクライナ大統領(03/26 17:25)
立民の泉代表、少子化対策「匂いだけ」(03/26 16:16)
防衛力強化５年間で実現 岸田首相、防大卒業式で訓示(03/26 12:12)
与野党、子育て・防衛で舌戦 統一地方選初の週末(03/26 07:02)
首相動静（３月２５日）(03/25 22:05)
６政令市長選、２６日告示 札幌は五輪招致争点―統一選(03/25 20:35)
「性自認」明記を問題視 ＬＧＢＴ法案、新たなハードル―自民保守派(03/25 20:33)
物価高対策は２．２兆円規模 山口公明代表(03/25 18:36)
枝野氏、将来の首相に意欲(03/25 18:29)
児童手当、１８歳まで支給延長 多子世帯に増額、所得制限撤廃―少子化対策たたき台・政府(03/25 13:32)
岸田首相「罷免要求は論理飛躍」 放送法文書、高市氏譲らず―国会(03/25 07:13)
森元首相、安倍派幹部らと会食(03/24 23:59)
首相動静（３月２４日）(03/24 22:04)
難民認定の「手引」公表 政府、国会審議を念頭―支援団体「厳し過ぎる」(03/24 20:36)
台湾副総統「日本と軍事対話必要」 中国の軍事力拡大に(03/24 20:25)
岸田首相「ラピダス成功へ尽力」(03/24 18:30)
岸田首相、日本の対ロ外交「問題なし」 ウクライナ支援迅速に―キーウ訪問で国会報告(03/24 18:26)
故扇千景氏に従二位(03/24 18:12)
岸田首相「地方組織も教団と関係遮断」(03/24 18:05)
岸田首相、ドミニカ共和国大統領と会談へ(03/24 17:23)
松野長官、ホンジュラス動向注視(03/24 17:13)
必勝しゃもじ、野党が批判 岸田首相「外交で地元土産よくある」(03/24 16:53)
政女党、参院会派を再結成(03/24 16:33)
立民、公文書管理で検証ＰＴ(03/24 15:49)