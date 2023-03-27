岩手、宮城で震度４
2023年03月27日00時27分
２７日午前０時４分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、岩手県一関市や宮城県石巻市などで震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約６０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．２と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝一関市、宮城県登米市、石巻市、東松島市
震度３＝岩手県花巻市、仙台市、秋田県大仙市、山形県最上町、福島県田村市。
岩手、宮城で震度４
2023年03月27日00時27分
２７日午前０時４分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、岩手県一関市や宮城県石巻市などで震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約６０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．２と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝一関市、宮城県登米市、石巻市、東松島市
震度３＝岩手県花巻市、仙台市、秋田県大仙市、山形県最上町、福島県田村市。
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