卓球のノジマＴリーグは２６日、東京・代々木第２体育館で女子の年間王者を決定するプレーオフファイナルが行われ、レギュラーシーズン１位の神奈川が同３位の日本生命を３―２で下して初優勝を果たした。日本生命は５連覇を逃した。プレーオフの最優秀選手（ＭＶＰ）には神奈川の木原美悠が選ばれた。

神奈川は第１試合のダブルスで長崎美柚、張本美和組が先勝。シングルスで２連敗して後がなくなったが、木原が第４試合で森さくらに競り勝ち、１ゲームで争う第５試合では伊藤美誠を破った。