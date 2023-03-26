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神奈川が初優勝　Ｔリーグ女子プレーオフ

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神奈川が初優勝　Ｔリーグ女子プレーオフ

2023年03月26日21時52分

Ｔリーグ女子で優勝し、喜ぶ神奈川の木原美悠（右から３人目）ら＝２６日、東京・代々木第２体育館

Ｔリーグ女子で優勝し、喜ぶ神奈川の木原美悠（右から３人目）ら＝２６日、東京・代々木第２体育館

  • 日本生命戦でプレーする神奈川の木原美悠＝２６日、東京・代々木第２体育館

　卓球のノジマＴリーグは２６日、東京・代々木第２体育館で女子の年間王者を決定するプレーオフファイナルが行われ、レギュラーシーズン１位の神奈川が同３位の日本生命を３―２で下して初優勝を果たした。日本生命は５連覇を逃した。プレーオフの最優秀選手（ＭＶＰ）には神奈川の木原美悠が選ばれた。
　神奈川は第１試合のダブルスで長崎美柚、張本美和組が先勝。シングルスで２連敗して後がなくなったが、木原が第４試合で森さくらに競り勝ち、１ゲームで争う第５試合では伊藤美誠を破った。

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