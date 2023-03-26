ウクライナ高官、核配備を批判 「ロシアはＮＰＴ違反」
2023年03月26日21時11分
ウクライナのポドリャク大統領府顧問は２６日、ロシアのプーチン大統領がベラルーシに戦術核兵器を配備すると述べたことについて、ツイッターで「核拡散防止条約（ＮＰＴ）に違反する」と警告した上で、犯罪的な動きと批判した。
ウクライナ高官、核配備を批判 「ロシアはＮＰＴ違反」
2023年03月26日21時11分
ウクライナのポドリャク大統領府顧問は２６日、ロシアのプーチン大統領がベラルーシに戦術核兵器を配備すると述べたことについて、ツイッターで「核拡散防止条約（ＮＰＴ）に違反する」と警告した上で、犯罪的な動きと批判した。
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