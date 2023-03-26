アクサ女子ゴルフ・談話
2023年03月26日18時26分
◇大きな収穫
比嘉真美子 メンタル面では落ち着いてできた。ポジティブにプレーできたことは、自分にとって勝ち負けよりも大きな収穫。
◇ショットは安定
吉本ひかる ３日間ショットは安定していたが、パットを決め切れないのが多かった。修正していったら、すぐ２勝目できるんじゃないか。
アクサ女子ゴルフ・談話
2023年03月26日18時26分
◇大きな収穫
比嘉真美子 メンタル面では落ち着いてできた。ポジティブにプレーできたことは、自分にとって勝ち負けよりも大きな収穫。
◇ショットは安定
吉本ひかる ３日間ショットは安定していたが、パットを決め切れないのが多かった。修正していったら、すぐ２勝目できるんじゃないか。
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