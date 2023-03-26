Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＢ組第２節・浦和―清水
2023年03月26日17時20分
▽浦和駒場
浦和レッズ １ １―０ １ 清水エスパルス
勝点２ ０―１ 勝点４
▽得点者【浦】リンセン【清】コロリ
Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＢ組第２節・浦和―清水
2023年03月26日17時20分
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浦和レッズ １ １―０ １ 清水エスパルス
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