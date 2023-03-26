国内では２６日、新たに６１６７人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約２６０人増加した。新たな死者は１３人。重症者は５９人で前日から６人減った。

都道府県別の新規感染者は、東京６６７人、神奈川４４８人、大阪３３９人、兵庫３１０人など。

東京の新規感染者は前週の日曜日と比べ１１８人増加した。都基準による重症者は１人で、前日と同じだった。