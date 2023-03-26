東京、新たに６６７人感染 前週比１１８人増―新型コロナ
2023年03月26日17時03分
東京都は２６日、新たに６６７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ１１８人増加した。新たな死者は３人。都基準による重症者は１人で、前日と同じだった。
東京、新たに６６７人感染 前週比１１８人増―新型コ…
2023年03月26日17時03分
東京都は２６日、新たに６６７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ１１８人増加した。新たな死者は３人。都基準による重症者は１人で、前日と同じだった。
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