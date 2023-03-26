ＩＮＡＣ神戸は分ける ＷＥリーグ
2023年03月26日16時53分
サッカー女子のＷＥリーグは２６日、各地で第１２節の３試合が行われ、前節２位に後退したＩＮＡＣ神戸は広島と１―１で引き分け、今節試合がなかった首位の三菱重工浦和と勝ち点２７で並んだ。
３位の日テレ・東京Ｖはマイナビ仙台を２―１で下し、勝ち点２３。大宮はノジマ神奈川相模原と引き分けた。
ＩＮＡＣ神戸は分ける ＷＥリーグ
2023年03月26日16時53分
サッカー女子のＷＥリーグは２６日、各地で第１２節の３試合が行われ、前節２位に後退したＩＮＡＣ神戸は広島と１―１で引き分け、今節試合がなかった首位の三菱重工浦和と勝ち点２７で並んだ。
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