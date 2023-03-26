Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＣ組第２節・横浜Ｃ―神戸
2023年03月26日16時20分
▽ニッパツ
ヴィッセル神戸 １ ０―０ ０ 横浜ＦＣ
勝点３ １―０ 勝点０
▽得点者【神】大迫
Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＣ組第２節・横浜Ｃ―神戸
2023年03月26日16時20分
▽ニッパツ
ヴィッセル神戸 １ ０―０ ０ 横浜ＦＣ
勝点３ １―０ 勝点０
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