欧州、夏時間に移行
2023年03月26日14時55分
【ロンドン時事】欧州各国は２６日未明（日本時間同日午前）、夏時間に移行した。日本との時差は１時間縮まり、ドイツやフランスなどで７時間、英国などで８時間。１０月２９日に再び冬時間となる。
欧州、夏時間に移行
2023年03月26日14時55分
【ロンドン時事】欧州各国は２６日未明（日本時間同日午前）、夏時間に移行した。日本との時差は１時間縮まり、ドイツやフランスなどで７時間、英国などで８時間。１０月２９日に再び冬時間となる。
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