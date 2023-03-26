【サンパウロ時事】カリブ海の島国キューバで２６日、国会に相当する人民権力全国会議の議員選挙が行われた。定数４７０に対し事前に選考された４７０人が立候補しており、実質的な信任投票。共産党の一党独裁制が続くキューバで、どれだけの投票率を維持できるかが焦点だ。