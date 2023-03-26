防衛力強化５年間で実現 岸田首相、防大卒業式で訓示
2023年03月26日12時12分
岸田文雄首相は２６日、防衛大学校（神奈川県横須賀市）の卒業式で訓示し、安全保障関連３文書の改定を踏まえ、「今後５年間で防衛力を抜本的に強化する。３文書の内容が現実のものになって初めて完成する」と決意を示した。「極めて現実的なシミュレーションを行い、必要となる防衛力の内容を積み上げた」とも強調した。
防衛力強化５年間で実現 岸田首相、防大卒業式で訓示
2023年03月26日12時12分
岸田文雄首相は２６日、防衛大学校（神奈川県横須賀市）の卒業式で訓示し、安全保障関連３文書の改定を踏まえ、「今後５年間で防衛力を抜本的に強化する。３文書の内容が現実のものになって初めて完成する」と決意を示した。「極めて現実的なシミュレーションを行い、必要となる防衛力の内容を積み上げた」とも強調した。
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