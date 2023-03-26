【シエムレアプ（カンボジア）ＡＦＰ時事】カンボジアの航空機マニアの男性が、飛行機そっくりの自宅を完成させた。飛ぶことはできないが「小さい頃からの夢がかなった」と喜んでいる。

建てたのは、建設作業員チラチ・ペウさん（４３）。世界遺産アンコールワットに近いカンボジア北西部シエムレアプ近郊に、コンクリートでできた自宅は外観が飛行機だ。老後の蓄えだった２万米ドル（約２６０万円）をつぎ込んだ。

次の夢は本当に空を飛ぶことだ。「またお金をためて、どこへ行きたいか決めたら、その時こそ本当に飛行機に乗ってそこへ行く」と決意を新たにしている。