山本は男子Ｓ Ｐに続いて４回転ジャンプでミスが出た。冒頭のサルコーはわずかに回転軸がぶれて転倒。続くトーループは着氷が乱れて右手を付いた。後半は連続ジャンプを決めて質の高いスピンも披露したが、前半の得点源での取りこぼしを「すごくもったいない」と残念がった。

初舞台で力を出し切れなかった。今季はグランプリ・ファイナルで２位と躍進したが、そこからは全日本選手権で５位にとどまるなど苦しんだ。「（好調を）継続するのが難しかった。強くなって世界選手権の舞台に戻ってこられたら」。新たな４回転習得にも励み、レベルアップを期す。