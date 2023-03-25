東 西

徳勝龍―塚 原

栃武蔵―千代海

貴健斗―島津海

美ノ海―大奄美

豪ノ山―志摩海

白鷹山―炎 鵬

狼 雅―友 風

荒篤山―欧勝馬

千代丸―玉正鳳

天空海―湘南海

逸ノ城―対馬洋

英乃海―栃ノ心

千代国―北の若

熱海富―東白龍

朝乃山―落 合