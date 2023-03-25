バイアスロンの日本選手権は２５日、札幌市の西岡バイアスロン競技場で行われ、女子７．５キロスプリントは今季限りで現役を引退する立崎芙由子が優勝した。男子１０キロスプリントは立崎幹人（ともに自衛隊）が制した。