第８日（２６日）の日程 高校野球
2023年03月25日17時38分
【３回戦】
▽第１試合（０９時）
光（山口）―山梨学院（山梨）
▽第２試合（１１時３０分）
高知（高知）―専大松戸（千葉）
▽第３試合（１４時）
海星（長崎）―広陵（広島）
第８日（２６日）の日程 高校野球
2023年03月25日17時38分
【３回戦】
▽第１試合（０９時）
光（山口）―山梨学院（山梨）
▽第２試合（１１時３０分）
高知（高知）―専大松戸（千葉）
▽第３試合（１４時）
海星（長崎）―広陵（広島）
こんな記事も
野球
ＤｅＮＡの山崎、開幕準備は万端 プロ野球オープン戦(03/25 19:39)
楽天の新人伊藤茉、連投で苦戦 プロ野球オープン戦(03/25 19:14)
西武の山川、凱旋試合で一発 「ホームラン王は必ず」―プロ野球オープン戦(03/25 19:02)
日本ハムの上沢「結果だけ求める」 プロ野球オープン戦(03/25 18:49)
英明の百々、喜び一転 高校野球(03/25 18:32)
ヤクルトの浜田、技とパワー示す プロ野球オープン戦(03/25 18:31)
オリックスの山崎福、２被弾も悲観せず プロ野球オープン戦(03/25 18:30)
巨人の坂本、気になる調子 プロ野球オープン戦(03/25 18:29)
ロッテの種市、反省踏まえ開幕へ プロ野球オープン戦(03/25 18:29)
作新学院の武藤、乱打戦にけり 高校野球(03/25 18:28)
中日の柳、開幕へ万全 プロ野球オープン戦(03/25 18:12)
阪神の大山、復調示す２戦連発 プロ野球オープン戦(03/25 18:04)
高校野球・監督談話(03/25 18:04)
広島の黒原、好救援でアピール プロ野球オープン戦(03/25 17:46)
第８日（２６日）の日程 高校野球(03/25 17:38)
ソフトバンクの佐藤直、いきなり結果 プロ野球オープン戦(03/25 17:35)
選抜高校野球３回戦・作新学院―英明(03/25 17:32)
作新学院、８強一番乗り 東邦、沖縄尚学は３回戦へ―選抜高校野球(03/25 17:06)
武藤が逆転２ラン 高校野球・作新学院―英明(03/25 17:00)
選抜高校野球 （２５日）(03/25 16:36)
悔しさ晴らす２安打 初戦出番なしの佐野主将―高校野球・沖縄尚学(03/25 16:35)
山北、エース温存に貢献 高校野球・東邦(03/25 15:41)
宣誓から７日、初戦で散る 高校野球・高松商(03/25 15:21)
抜てき応えた鈴木 高校野球・クラーク記念国際(03/25 14:56)
東邦が逃げ切る 高校野球・東邦―高松商(03/25 14:45)
選抜高校野球２回戦・東邦―高松商(03/25 14:32)
選抜高校野球２回戦・クラーク記念国際―沖縄尚学(03/25 12:06)
東恩納が完投 高校野球・クラーク記念国際―沖縄尚学(03/25 11:46)
全球団の開幕投手発表 大谷は２年連続―米大リーグ(03/25 11:33)
沖縄尚学が３回戦へ 選抜高校野球(03/25 11:25)