Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＡ組第２節・磐田―札幌
2023年03月25日16時36分
▽ヤマハ
北海道コンサドーレ札幌 ３ ０―０ ２ ジュビロ磐田
勝点４ ３―２ 勝点０
▽得点者【札】田中駿、金子、出間【磐】藤原、小川
Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＡ組第２節・磐田―札幌
2023年03月25日16時36分
▽ヤマハ
北海道コンサドーレ札幌 ３ ０―０ ２ ジュビロ磐田
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