ＮＨＬ試合結果（２４日）
2023年03月25日15時20分
ブルージャケ ５―４ アイランダー
ッツ ズ
セーバーズ ５―４ デビルズ
アバランチ ３―１ コヨーテス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（２４日）
2023年03月25日15時20分
ブルージャケ ５―４ アイランダー
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