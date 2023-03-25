選抜高校野球２回戦・クラーク記念国際―沖縄尚学
2023年03月25日12時06分
沖縄尚学（沖縄）
００２ ００１ ０００｜３
０００ ０００ ０１０｜１
クラーク記念国際（北海道）
（沖）東恩納―知花
（ク）新岡―麻原
選抜高校野球２回戦・クラーク記念国際―沖縄尚学
2023年03月25日12時06分
沖縄尚学（沖縄）
００２ ００１ ０００｜３
０００ ０００ ０１０｜１
クラーク記念国際（北海道）
（沖）東恩納―知花
（ク）新岡―麻原
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