選抜高校野球 （２５日）
2023年03月25日09時37分
＜２回戦＞ （沖縄）
沖縄尚学 ｜００｜ ０
クラーク記念国際 ｜００｜ ０
（北海道）
選抜高校野球 （２５日）
2023年03月25日09時37分
＜２回戦＞ （沖縄）
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