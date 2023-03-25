沖縄尚学が３回戦へ 選抜高校野球
2023年03月25日11時25分
第９５回選抜高校野球大会第７日は２５日、甲子園球場で行われ、２回戦の第１試合で沖縄尚学（沖縄）がクラーク記念国際（北海道）を３―１で下し、３回戦へ進んだ。
３試合が予定され、第２試合では東邦（愛知）と高松商（香川）が対戦。第３試合から３回戦に入り、作新学院（栃木）と英明（香川）がぶつかる。
沖縄尚学が３回戦へ 選抜高校野球
2023年03月25日11時25分
第９５回選抜高校野球大会第７日は２５日、甲子園球場で行われ、２回戦の第１試合で沖縄尚学（沖縄）がクラーク記念国際（北海道）を３―１で下し、３回戦へ進んだ。
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