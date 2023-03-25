ＮＹ円、１３０円台後半
2023年03月25日07時27分
【ニューヨーク時事】週末２４日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、１ドル＝１３０円台後半で小動きとなった。午後５時現在は１３０円６９～７９銭と、前日同時刻比０９銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３０円台後半
2023年03月25日07時27分
【ニューヨーク時事】週末２４日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、１ドル＝１３０円台後半で小動きとなった。午後５時現在は１３０円６９～７９銭と、前日同時刻比０９銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル