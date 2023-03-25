【ラハティ（フィンランド）時事】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子は２４日、フィンランドのラハティで個人最終第２６戦（ＨＳ１３０メートル、Ｋ点１１６メートル）が行われ、伊藤有希（土屋ホーム）が優勝した。今季２勝目で、通算７勝目。