松山、首痛で棄権 世界選手権ゴルフ
2023年03月24日23時51分
【オースティン（米テキサス州）時事】男子ゴルフの世界選手権シリーズ、デル・テクノロジーズマッチプレーは２４日、米テキサス州オースティンのオースティンＣＣ（パー７１）で１次リーグ最終戦が行われたが、松山英樹は首痛のため、マックス・ホーマ（米国）との対戦開始前に棄権した。松山は通算１勝２敗で敗退し、５組は３勝としたホーマの決勝トーナメント進出が決まった。
松山、首痛で棄権 世界選手権ゴルフ
2023年03月24日23時51分
【オースティン（米テキサス州）時事】男子ゴルフの世界選手権シリーズ、デル・テクノロジーズマッチプレーは２４日、米テキサス州オースティンのオースティンＣＣ（パー７１）で１次リーグ最終戦が行われたが、松山英樹は首痛のため、マックス・ホーマ（米国）との対戦開始前に棄権した。松山は通算１勝２敗で敗退し、５組は３勝としたホーマの決勝トーナメント進出が決まった。
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