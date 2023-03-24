ＮＹ株、反落
2023年03月24日22時59分
【ニューヨーク時事】週末２４日のニューヨーク株式相場は、欧州市場での一部銀行株の急落を嫌気した売りに反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１８１．７８ドル安の３万１９２３．４７ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は６０．８８ポイント安の１万１７２６．５２。
ＮＹ株、反落
2023年03月24日22時59分
【ニューヨーク時事】週末２４日のニューヨーク株式相場は、欧州市場での一部銀行株の急落を嫌気した売りに反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１８１．７８ドル安の３万１９２３．４７ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は６０．８８ポイント安の１万１７２６．５２。
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ウォール・ストリート・ジャーナル