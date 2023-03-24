サッカー日本代表国際親善試合・日本―ウルグアイ・テーブル
2023年03月24日22時34分
【日 本】 【ウルグアイ】
４・５・１ ４・５・１
シュミット（シント） ＧＫ ロチェト
菅 原 （ＡＺア） ゴンサレス
板 倉 （ボルシ） ブエノ
瀬 古 （グラス） コアテス
伊 藤 （シュツ） オリベラ
遠 藤 （シュツ） ウガルテ
守 田 （スポル） ベシノ
堂 安 （フライ） ペジストリ
鎌 田 （Ｅフラ） バルベルデ
三 笘 （ブライ） ロッシ
浅 野 （ボーフ） ゴメス
４ＳＨ８
４ＣＫ３
１０ＦＫ９
５３・５％ＢＰ４６・５％
▽交代【日】伊東＝スタッドランス（６１分、堂安）上田＝セルクルブルージュ（６１分、浅野）田中＝デュッセルドルフ（７４分、守田）西村＝横浜Ｍ（７４分、鎌田）橋岡＝シントトロイデン（８９分、菅原）中村＝リンツ（８９分、三笘）【ウ】カノビオ（６８分、ペジストリ）トレス（６８分、ロッシ）カルバジョ（７７分、ウガルテ）Ｊｏｎ・ロドリゲス（８４分、ゴメス）
▽警告【日】浅野
（注）シントはシントトロイデン、ＡＺアはＡＺアルクマール、ボルシはボルシアＭＧ、グラスはグラスホッパー、シュツはシュツットガルト、スポルはスポルティング、フライはフライブルク、ＥフラはＥフランクフルト、ブライはブライトン、ボーフはボーフム。ＢＰはボール支配率