中国公船４隻が領海侵入 沖縄・尖閣沖
2023年03月24日21時56分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で２４日、中国海警局の「海警」４隻が約２時間近くにわたり、日本の領海に侵入し航行した。
第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、４隻は同日午後４時１５～３０分ごろ、魚釣島西南西の領海に侵入。同６時～１５分ごろ、南小島南から領海を出た。
中国公船４隻が領海侵入 沖縄・尖閣沖
2023年03月24日21時56分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で２４日、中国海警局の「海警」４隻が約２時間近くにわたり、日本の領海に侵入し航行した。
第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、４隻は同日午後４時１５～３０分ごろ、魚釣島西南西の領海に侵入。同６時～１５分ごろ、南小島南から領海を出た。
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