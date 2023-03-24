沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で２４日、中国海警局の「海警」４隻が約２時間近くにわたり、日本の領海に侵入し航行した。

第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、４隻は同日午後４時１５～３０分ごろ、魚釣島西南西の領海に侵入。同６時～１５分ごろ、南小島南から領海を出た。