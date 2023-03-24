【ロンドン時事】週末２４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、欧米の金融不安から円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１３０円近辺に上昇した。正午現在は１３０円００～１０銭と、前日午後４時比９５銭の円高・ドル安。