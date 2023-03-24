西 東

川 副―志摩海

落 合―荒篤山

玉正鳳―対馬洋

熱海富―友 風

栃武蔵―天空海

貴健斗―豪ノ山

英乃海―狼 雅

大奄美―千代丸

欧勝馬―北の若

炎 鵬―逸ノ城

美ノ海―千代国

栃ノ心―徳勝龍

島津海―朝乃山

東白龍―白鷹山