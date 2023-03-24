選抜高校野球２回戦・高知―履正社
2023年03月24日17時25分
履正社（大阪）
００１ ０００ ０１０｜２
０１０ ０００ ０２×｜３
高知（高知）
（履）福田、増田―坂根
（知）西村真、平、辻井―高木
選抜高校野球２回戦・高知―履正社
2023年03月24日17時25分
履正社（大阪）
００１ ０００ ０１０｜２
０１０ ０００ ０２×｜３
高知（高知）
（履）福田、増田―坂根
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