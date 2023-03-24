捜査費を横領したとして、奈良県警は２４日、業務上横領容疑で奈良署の男性警部（４７）を書類送検し、同日付で懲戒免職とした。

送検容疑は昨年１２月２７日～今年１月３１日、４回にわたり、同署の課長として管理していた捜査費計約４６万５０００円を着服した疑い。県警監察課によると、警部は容疑を認め、着服した金はギャンブルや借金返済に充てたと供述したという。