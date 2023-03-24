山内、吉田ら５人首位 アクサ女子ゴルフ
2023年03月24日17時40分
【女子ゴルフ・アクサ・レディース】第１日（２４日、宮崎・ＵＭＫ・ＣＣ、６５６５ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）
地元宮崎県出身の山内日菜子、吉田優利、川崎春花、藤田さいき、若林舞衣子の５人が５アンダーの６７をマークし、首位に並んだ。昨季年間女王の山下美夢有ら６人が１打差の６位。さらに１打差の１２位で、連覇の懸かる西郷真央ら７人が続く。
前週優勝の青木瀬令奈は体調不良を理由に欠場。
山内、吉田ら５人首位 アクサ女子ゴルフ
2023年03月24日17時40分
【女子ゴルフ・アクサ・レディース】第１日（２４日、宮崎・ＵＭＫ・ＣＣ、６５６５ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）
地元宮崎県出身の山内日菜子、吉田優利、川崎春花、藤田さいき、若林舞衣子の５人が５アンダーの６７をマークし、首位に並んだ。昨季年間女王の山下美夢有ら６人が１打差の６位。さらに１打差の１２位で、連覇の懸かる西郷真央ら７人が続く。
前週優勝の青木瀬令奈は体調不良を理由に欠場。
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