三戸が離脱 サッカーＵ２２代表
2023年03月24日17時14分
日本サッカー協会は２４日、欧州遠征中のＵ２２（２２歳以下）日本代表のＭＦ三戸舜介（新潟）が、けがのため離脱すると発表した。追加招集はしない。２４日にドイツ、２７日にベルギーと国際親善試合を行う。
三戸が離脱 サッカーＵ２２代表
2023年03月24日17時14分
日本サッカー協会は２４日、欧州遠征中のＵ２２（２２歳以下）日本代表のＭＦ三戸舜介（新潟）が、けがのため離脱すると発表した。追加招集はしない。２４日にドイツ、２７日にベルギーと国際親善試合を行う。
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