２４日の東京株式市場で、東芝株は、前日に発表された買収提案の受け入れが材料視されて急反発し、前日終値比４．２％（１７７円）高の４３９０円で取引を終えた。国内投資ファンドの日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）陣営が提示したＴＯＢ（株式公開買い付け）価格は１株４６２０円。買いが先行して６．４％高で寄り付いたが、徐々に上げ幅を縮小した。