２安打の高知が逆転勝ち。二回に相手の暴投で先制。１点のリードを許した直後の八回２死満塁で高塚が２点中前打を放った。３番手辻井は粘りを見せて、５回１失点の好救援。履正社は８安打を放ったが、長打力を欠いて２得点に終わった。