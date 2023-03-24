高知の高塚が逆転打 高校野球・高知―履正社
2023年03月24日16時52分
２安打の高知が逆転勝ち。二回に相手の暴投で先制。１点のリードを許した直後の八回２死満塁で高塚が２点中前打を放った。３番手辻井は粘りを見せて、５回１失点の好救援。履正社は８安打を放ったが、長打力を欠いて２得点に終わった。
高知の高塚が逆転打 高校野球・高知―履正社
2023年03月24日16時52分
２安打の高知が逆転勝ち。二回に相手の暴投で先制。１点のリードを許した直後の八回２死満塁で高塚が２点中前打を放った。３番手辻井は粘りを見せて、５回１失点の好救援。履正社は８安打を放ったが、長打力を欠いて２得点に終わった。
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