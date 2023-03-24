国内では２４日、新たに８５３６人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の金曜日と比べ約１６００人増えた。増加は２日連続。重症者は前日から５人減の６８人で、死者は４３人だった。



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東京都は新たに８９３人の感染を確認。前週金曜日と比べ２６２人増えた。新たな死者は１人。都基準による重症者は２人で、前日から１人減った。